Рост экономики Грузии в третьем квартале составил 9,8%

В третьем квартале 2022 года экономика Грузии выросла на 9,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии", сообщила в понедельник Национальная служба статистики.

В этом году в июле-сентябре ВВП составил 19 284,3 млн. лари, а в прошлом году — 16 068,1 млн. лари.

На рост экономики оказали влияние отрасли: информация и связь (74,9%), транспорт и складирование (29%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (8,8%), поставки электроэнергии, газа (34,7%), строительство (9,1%), перерабатывающая промышленность (5,5%).

Снижение произошло в отраслях: здравоохранение и социальная активность (-14,3%), деятельность, связанная с недвижимостью (- 6,3%), профессиональная, научная и техническая деятельность (-5,7%).

Наибольший удельный вес в отраслевой структуре ВВП занимают торговля (14,8%) и обрабатывающая промышленность (11,4 процента) . Следующие позиции занимают виды деятельности, связанные с недвижимостью (9,6%), сельским, лесным и рыбным хозяйством (8,0%), строительством (7,7%), транспортом и складированием (6,8%), государственным управлением (5,9%), информацией и связью. (5,2%).