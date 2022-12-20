Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу через Грузию

Грузия Материалы 20 декабря 2022 21:16 (UTC +04:00)
Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу через Грузию

Читайте Trend в

Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу в обход России. Груз пройдет через Грузию, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Информацию об отправке поезда распространяют СМИ, ссылаясь на железную дорогу Узбекистана.

Локомотив состоит из 91 единицы 20-футовых контейнеров, которые сейчас перевозят сырье с Алмалыкского рудника в Евросоюз.

Путь, по которому пойдет поезд, называется «Средним коридором».

Этот маршрут, соединяющий Европу и Азию, включает Черное море/Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Туркменистан и остальную часть Центральной Азии.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости