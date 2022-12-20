Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу через Грузию

Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу в обход России. Груз пройдет через Грузию, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Информацию об отправке поезда распространяют СМИ, ссылаясь на железную дорогу Узбекистана.

Локомотив состоит из 91 единицы 20-футовых контейнеров, которые сейчас перевозят сырье с Алмалыкского рудника в Евросоюз.

Путь, по которому пойдет поезд, называется «Средним коридором».

Этот маршрут, соединяющий Европу и Азию, включает Черное море/Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Туркменистан и остальную часть Центральной Азии.