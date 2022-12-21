Премьер Грузии вылетел на переговоры в Эр-Рияд

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во главе правительственной делегации, вылетел на переговоры в Саудовскую Аравию, передает Trend со ссылкой на НОВОСТИ-ГРУЗИЯ.

В составе делегации вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

В марте этого года, во время визита в Тбилиси министра экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсала Фадиля Аль-Ибрагима, было заявлено о создании комитета по экономическому сотрудничеству двух стран. Правительство Грузии тогда заявило, что приветствует инвестиции из Саудовской Аравии и рост числа визитеров.