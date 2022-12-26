Премьер Грузии доволен итогами года для страны: «европейская перспектива» и «двузначный экономический рост»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал главными итогами уходящего года для Грузии признание европейской перспективы страны и благополучную ситуацию в экономике на фоне мирового кризиса, передает Trend со ссылкой на НОВОСТИ-ГРУЗИЯ.

«Этот год ознаменовался важным и позитивным событием – это успехи нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна приняла европейскую перспективу» — сказал Гарибашвили на встрече с главами дипмиссий Грузии за рубежом.

Ираклий Гарибашвили вновь повторил, что Грузия на этом этапе не получила статус кандидата в ЕС исключительно «по политическим мотивам».

Премьер подчеркнул, что сегодня правящая партия Грузия имеет «очень четкую дорожную карту» дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.

«Мы тщательно, правильно и эффективно реализовали указанные рекомендации. Как известно, в парламенте созданы рабочие группы. К сожалению, хочу отметить, что представители оппозиционных партий не были в полной мере вовлечены в этот процесс, хотя некоторые их представители и приняли участие. Хочу поблагодарить всех, потому что это была действительно кропотливая работа — мы полностью выполнили все условия, которые были нам поставлены», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства также заявил, что «процессы еще продолжаются». По его словам, в Венецианскую комиссию отправлены законопроекты, и власти ждут ее заключения, после чего внесут соответствующие изменения.

«В результате нашей разумной, последовательной политики сегодня в стране не только мир и стабильность, но и двузначный экономический рост», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Главным проектом года и ближайших лет премьер назвал прокладку электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.

Премьер заявил, что это была идея грузинской стороны и он лично озвучил ее еще в прошлом году во время переговоров в Брюсселе, после чего инициативу поддержали ЕС и конкретные страны — Азербайджан, Румыния и Венгрия.

«Это будет один из реальных, стратегических исторических проектов, которые мы все вместе будем реализовывать. Это еще больше укрепит суверенитет нашей страны, энергетическую безопасность, и все это коснется нашей страны и народа», — сказал Гарибашвили.