Фондовая биржа в Грузии практически не функционирует

БАКУ/Trend/ - Фондовая биржа в Грузии в течение многих лет практически не функционирует.

Как сообщает Trend со ссылкой на Commersant, объем и количество сделок существенно не меняются из года в год. В 2022 году на торговых сессиях было заключено всего 19 сделок, количество проданных акций составило 1 253 978 единиц, а их общая стоимость – не более 13 619 лари.

В прошлом году на бирже торговались только акции "Либерти банка", "Банка Грузии", "Грузинской лизинговой компании" и компании «Кахетинский традиционный винзавод".

Что касается статистики прошлых лет, то количество транзакций в 2021 году составило 14, хотя общая сумма сбыла больше - 104 077.