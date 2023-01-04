Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 10%

Годовая инфляция (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) в Грузии составила 9,8%, при целевом показателе 3%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

Впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10%.

За год в декабре цены выросли на гостиницы и рестораны (14,8%) и коммунальные услуги (15,8), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 3,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,3%.

В декабре 2022 года, по сравнению с ноябрем 2022 года, уровень дефляции составил 0,3%. В октябре месячная инфляция составляла 0,5%.