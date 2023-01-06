Дизельное топливо будет ввозиться в Грузию только по стандарту Евро-5

Вступило в силу постановление правительства Грузии о ввозе в страну с 2023 только дизельного топлива, соответствующего стандарту Евро-5, сообщил портал BM.ge, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Решение принято в целях снижения уровня загрязнения окружающей среды, - заявила заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.

«Для дизеля мы планируем с 2023 года установить стандарт Евро-5 и, конечно же, наряду с установлением стандарта, государство постоянно контролирует качество топлива. Результаты проверки показывают, что бензин соответствует нормам, установленным законодательство. Что касается дизеля, есть некоторые проблемы, бывают случаи, когда дизтопливо не соответствует действующему стандарту, и, конечно, здесь у нас довольно жесткие санкции», - сказала Тандилашвили.

В целях снижения ущерба окружающей среде в этом году вступит в силу еще одно изменение. Уже подготовлен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает максимальный контроль автотранспортных средств с визуальными выбросами.

Задействование стандартов дизельного топлива «Евро-5» планировалось еще в 2020 году, однако затем было перенесено. Предположительно, Грузия сможет получать дизельное топливо, соответствующее европейскому стандарту, из Азербайджана, где несколько лет велась модернизация нефтеперерабатывающего завода.