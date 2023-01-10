Грузинская железная дорога назначает дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Железная дорога Грузии назначила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 10 по 22 января. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на странице ГЖД в соцсети.

Время отправления из Тбилиси - в 10:25, а время прибытия в Батуми - в 15:38. В обратном направлении поезд пойдет в 17:15 и в Тбилиси прибудет в 22:20.

Билеты можно приобрести на сайте компании или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести с помощью аппаратов быстрого зачисления и компаний партнеров.