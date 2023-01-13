Лоукостер Wizz Air расширяет свою базу в Кутаиси

Венгерский лоукостер Wizz Air расширит свою базу в Кутаиси, вернув третий самолет с июня 2023 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Компания планирует осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов – Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров. К 2023 году в целом авиакомпания из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.

Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы.