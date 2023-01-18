Ежегодная встреча Азиатского банка развития пройдет в Грузии в мае 2024 года

Ежегодная встреча Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии со 2 мая по 5 мая 2024 года. Для обеспечения проведения мероприятия решено сформировать комиссию. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном в среду на сайте Законодательного вестника.

"С целью организации на должном уровне 57-й ежегодной встречи Азиатского банка развития 2 - 5 мая 2024 года создать правительственную комиссию", - говорится в постановлении.

Правительственную комиссию возглавит министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. В ее состав также войдут вице-премьеры Леван Давиташвили и Тея Цулукиани, глава МИД Илья Дарчиашвили, министр юстиции Рати Брегадзе, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, а также региональный директор АБР Шейн Розенталь.

Форум Азиатского банка развития планировалось провести в Грузии в 2021 году, однако мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

АБР работает в стране с 2007 года. Общий объем профинансированных им проектов в республике достигает $4,3 млрд.