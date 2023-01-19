Названа причина загрязнения воздуха в Тбилиси

Ухудшение качества воздуха в Тбилиси связано с транспограничным загрязнением и оно, по большей вероятности, вызвано распространением песчаных масс из пустыни Каракумы (Центральная Азия). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха порталом Air.gov.ge, 18 января воздух в Тбилиси был сильно загрязнен. Атмосферный воздух особенно был загрязнен на проспекте Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили.

По словам специалистов, помимо Тбилиси, воздух был загрязнен и в некоторых районах Грузии. В частности, было зафиксировано увеличение твердых частиц PM10 (это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы – ред.) и PM2.5 (взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре), содержащиеся в воздухе).

Причину данного процесса на основе разных метеорологических данных устанавливают синоптики Национального агентства окружающей среды, на что понадобится определенное время.

По словам синоптиков, транспограничное загрязнение в течение года фиксируется в определенные дни и является метеорологическим явлением.