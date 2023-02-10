Грузия выделила 1 млн лари на помощь Турции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился выделить 1 миллион лари (около 370 тысячи долларов) на помощь Турции, пострадавшей от разрушительных землетрясений. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 18 тысяч человек, а количество раненых превысило 74 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.

Средства выделены из Резервного фонда правительства. Деньги будут перечислены Минздраву Грузии, который займется покупкой медикаментов, продуктов питания, одежды, медицинского оснащения и других необходимых вещей для пострадавших в результате землетрясения.

Напомним, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию отправили соответствующую технику и группу спасателей из ста человек. Грузинские спасатели спасли трех человек, застрявших под завалами разрушенных зданий.

Группа, которая отправлена в Турцию, укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями и кинологами. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами.