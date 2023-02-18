Премьер Грузии и глава ЕБРР обсудили финансируемые банком в стране проекты

Сотрудники полиции задержали в Тбилиси и Кутаиси трех гражданок Грузии за создание условий для незаконного пребывания в США. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что одна из обвиняемых, 1984 года рождения, создала туристическую компанию, которая организовывала незаконные поездки граждан Грузии в США, а две другие, 1990 и 1991 года рождения, были сотрудницами этой компании.

По версии следствия, за определенную сумму обвиняемые готовили документы для желающих поехать в США, после чего отправляли граждан Грузии через разные страны к американской границе для ее незаконного пересечения.

Для подтверждения вины задержанных оперативники провели тайную аудио и видеозапись.

Операция проводилась грузинскими полицейскими совместно с американскими службами.

Во время обысков в офисах задержанных были изъяты деньги, документы, компьютеры и мобильные телефоны.

Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы за создание соответствующих условий и организацию заведомо незаконного пребывания гражданина Грузии в иностранном государстве.