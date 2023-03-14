Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,9 миллиарда долларов, что на 9% больше данных за январь-февраль 2022 года.

Экспорт составил 914,7 миллиона долларов. Это на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 068,6 миллиона долларов, что на 0,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года.

Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.

За 2022 год в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.