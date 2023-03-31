Водораспределительную компанию Тбилиси оштрафовали за нарушение условий лицензии

Водораспределительную компанию Тбилиси Georgia Water & Power оштрафовали за халатное отношение к исправности водопровода в историческом районе Тбилиси – Чугурети. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения.

Штраф за невыполнение условий лицензии составил 75 тысяч лари.

Причиной санкций стал прорыв водопровода на улице Осиаури 8 апреля 2022 года , который привел к обрушению несущей стены дороги, в результате чего была повреждена как сама дорога, так и линии передач, сквер и зеленые насаждения.

При этом, несмотря на незамедлительное обращение районной управы в водораспределительную компанию, проблема с водопроводом так и не была решена.

Компания утверждает, что для проведения работ было объявлено восемь тендеров, которые сорвались из-за завышенной стоимости работ, заявленных участниками тендера.

Комиссия посчитала, что компания не провела превентивных мероприятий, что вызвало нарушение норм безопасности на улице Осиаури.

Теперь помимо выплаты штрафа, Georgia Water & Power обязана починить водопровод и привести его в соответствие с техническими нормами и нормами безопасности.