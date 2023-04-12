Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в марте 2023 года составила 5,2%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 5,3%, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.

В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.

Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.