Механизм "одного окна" активно внедряют в морских портах Грузии

Внедрение "Морской системы одного окна" (MSW) в портах Грузии повысит привлекательность страны в качестве логистического хаба. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-премьер, глава министерства экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

В Грузии при организации Агентства морского транспорта прошла встреча фазы "Цифровые порты – Digital Ports I", которая включает заключительный этап процесса внедрения "Морской системы одного окна".

"Это особенно важно в условиях повышенного интереса к Грузии на международном уровне как к логистическому центру, и поэтому необходимо иметь возможность предлагать максимально эффективные и клиентоориентированные услуги", – сказал Давиташвили на мероприятии.

По информации Минэкономики, внедрение MSW в портах Грузии упростит и полностью оцифрует процедуры, связанные с заходом/выходом судна в портах Грузии, что, в свою очередь, улучшит управление и автоматизацию портовых и логистических процессов, будет способствовать межведомственной координации и значительно сократит время необходимых процедур в портах.

Процесс внедрения MSW в портах страны осуществляется при финансовой поддержке Агентства морского транспорта Грузии, программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) посольства США в Грузии и правительства США и включает как программное, так и материальное обеспечение системы.

Отмечено, что при поддержке ЕБРР и Совета инвесторов, Агентство морского транспорта уже проводит процесс внедрения Объединенной системы портов (PCS) в портах Грузии.

Также при поддержке делегации ЕС в Грузии (EUD) было разработано необходимое законодательство для непосредственного развития "Морской системы одного окна".

Кроме того, в рамках Программы экономической безопасности USAID - DAI была оценена релевантность технико-экономического обоснования имплементации "Морского принципа одного окна", а также разработан механизм регулирования и программа обучения судовых агентов, что является одним из важных шагов в процессе внедрения MSW.

Проект является одной из важнейших инициатив, реализованных в портовой отрасли за последние годы, с точки зрения повышения транзитного потенциала страны.

"Цифровые порты" подразумевают оцифровку государственных услуг в портовой отрасли и их объединение в единую онлайн-платформу – систему единого окна.

Отмечается, что с внедрением системы "одного окна" - "цифровых портов" директивы и правила в морской сфере, предусмотренные повесткой дня Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, будут полностью реализованы.

Проект внедрения "Морской системы единого окна" в портовом секторе Грузии будет способствовать формированию не только транспортного хаба, но и цифрового хаба, что позволит углубить региональное сотрудничество на Черном море.

Реализовывать проект будет немецкая консалтинговая компания Hamburg Port Consulting (HPC), победитель международного тендера, представители которой в рамках мероприятия провели презентацию и представили присутствующим подробный план реализации проекта с учетом ожидаемых результатов и вызовов.