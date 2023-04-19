Гражданам Грузии с 2024 года понадобится авторизация для поездок в страны ЕС

Граждане Грузии, как и граждане других стран с правом безвизового въезда в Шенгенскую зону, с 2024 года должны будут проходить предварительную авторизацию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Грузии.

Пройти авторизацию и получить согласие на поездку можно будет в "Системе информации и авторизации" (ETIAS).

Для прохождения авторизации понадобится паспорт, адрес электронной почты, заполнение онлайн формы и оплата сбора в размере 7 евро.

Авторизация будет действительна в течение трех лет или или до истечения срока действия указанного заграничного паспорта. При этом авторизация распространяется на все поездки в течение указанного срока.

После прохождения авторизации граждане Грузии как и раньше смогут свободно въезжать в страны Шенгенской зоны и оставаться там в течение 90 дней из 180.

Представительство ЕС в Грузии предупреждает, что заполнение формы будет возможно только на официальном сайте.

Граждане Грузии пользуются безвизовым режимом для въезда в страны шенгенской зоны с 2017 года.