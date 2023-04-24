Реэкспорт автомобилей из Грузии: Какие автомобили перепродает страна

За первый квартал 2023 года Грузия реэкспортировала 20 817 легковых автомобилей. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Согласно данным, из общего числа автомобилей 4 866 реэкспортированных автомобилей выпущены менее 5 лет назад, при этом 59 выпущены в 2023 году, а возраст 6 778 автомобилей от 5 до 10 лет.

Кроме того, из Грузии реэкспортировано 5 087 автомобилей, выпущенных от 10 до 15 лет назад, и 3 862 – от 15 до 20 лет назад.

Остальные отправившиеся на реэкспорт автомобили выпущены были более 20 лет назад, при этом самый старый реэкспортированный автомобиль 1930 года выпуска.

Самые популярные модели, идущие на экспорт из Грузии, это Toyota, Hyunday и KIA.