Глава Минфина Грузии возглавил Совет директоров Азиатского банка развития

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили стал главой Совета директоров Азиатского банка Грузии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Грузия в четверг официально приняла от Республики Корея статус страны-организатора Ежегодного собрания АБР 2024 года.

Пятого мая состоится официальное и культурное мероприятие, на котором Грузия будет представлена как страна-хозяйка 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили возглавил Совет директоров Азиатского банка развития на год.

АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.

Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.

В целях популяризации Грузии, как страны-хозяйки очередной ежегодной встречи, был организован специальный стенд, который за эти дни посетило множество делегатов из разных стран.