Производство улиток расширяется в Грузии

Компания Snail Garden инвестировала 1,2 миллиона лари в обустройство фермы по выращиванию улиток на площади в 5 гектаров в селе Эрисимеди Сигнахского муниципалитета (регион Кахети). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, компания уже собрала первый урожай в текущем году, и вывезла его на экспорт в Италию.

"Принимая во внимание тот факт, что интерес к продукции на грузинском рынке меньше по сравнению с европейскими странами, полная реализация продукции осуществляется в Италию", - заявил директор Snail Garden Акакий Паксадзе.

По словам Паксадзе, бизнес по выращиванию улиток очень популярен в Италии. Идея создания бизнеса в Грузии пришла к предпринимателю после улиточной фермы, увиденной на Апеннинах.

В будущем компания планирует создать холодильное хозяйство, и принимать улитки других компаний для экспорта.

Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.

Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.