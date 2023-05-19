Россия и Грузия возобновляют прямое авиасообщение с пятницы

Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут", передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.

Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта "Внуково".

Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Georgian Airways будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737.