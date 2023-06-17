Среднемесячная зарплата в Грузии выросла

В первом квартале 2023 года средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии составила 1 716,6 лари, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend.

Согласно сообщению Национальной службы статистики "Сакстат", в бизнес-секторе за январь-март 2023 года средняя номинальная зарплата составила 1 759,1 лари, что на 18,9% выше показателя прошлого года.

В некоммерческом и финансовом секторе средняя номинальная зарплата в первом квартале 2023 года выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 1 643,2 лари.

Самая высокая средняя номинальная зарплата была зафиксирована в Тбилиси и составила 2 026 лари в первом квартале 2023 года, в то время как самый низкий уровень зарплаты был зарегистрирован в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где она составила 912,7 лари.

По отраслям деятельности, наибольшую среднемесячную зарплату получили работники в следующих секторах в первом квартале 2023 года:

Финансовая и страховая деятельность – 3 761,1 лари (+23,8%).

Информация и коммуникации – 3 631,3 лари (годовой рост 55,2%).

Научная и техническая деятельность – 2 386,8 лари (+21,6%).

Строительство – 2 145,5 лари (+14,7%).

Важно отметить, что наблюдается различие в заработной плате между мужчинами и женщинами в Грузии. В первом квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 053,4 лари, в то время как у женщин этот показатель составил 1 375,7 лари.