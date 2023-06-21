В Грузии обнародовали показатель экономического роста за первый квартал 2023 года

По последним данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), в первом квартале 2023 года наблюдался реальный рост ВВП страны, который составил 7,7% по сравнению с периодом январь-март 2022 года, сообщает Trend.

Общий объем ВВП в текущих ценах в первом квартале 2023 года оценивается в 16,5 миллиарда лари (6,2 миллиарда долларов). Данные также указывают на дефлятор, который за данный отчетный период составил 6,8%. ВВП на душу населения Грузии в этот период составил 4,4 тысячи лари (1,7 тысячи долларов).

Наибольший рост в экономике Грузии в январе-марте 2023 года был зафиксирован в секторах информации и коммуникаций, административной деятельности, а также в области искусства, развлечений и отдыха.

С другой стороны, отмечается снижение в таких секторах, как здравоохранение, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, недвижимость, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

В структуре ВВП Грузии наибольший долевой вес приходится на торговлю, перерабатывающую промышленность и операции с недвижимым имуществом.