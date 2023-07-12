Пенсионное агентство Грузии отчиталось о прибыли от инвестиций

Во время расширенной встречи с представителями бизнеса в Тбилиси старший инвестиционный директор Пенсионного агентства Грузии, Гога Меликидзе, объявил о превышении чистой прибыли, полученной из инвестиций пенсионных накоплений, отметив сумму более 600 миллионов лари, сообщает Trend.

"Сегодня Пенсионное агентство продемонстрировало лучшие результаты в регионе: прибыль от инвестиций уже превышает 600 миллионов", – отметил Меликидзе в своей презентации на встрече, организованной Пенсионным агентством совместно с Бизнес-ассоциацией Грузии (БАГ).

В своем выступлении Меликидзе также выделил важное новшество, которое будет внедрено Пенсионным агентством 6 августа. Речь идет о запуске трех различных инвестиционных портфелей, в которые участники смогут размещать свои пенсионные накопления с разными уровнями риска.

"Важно, чтобы все участники были осведомлены о новой возможности, доступной с 6 августа. Сбережения будут размещены и инвестированы в соответствии с выбранным ими инвестиционным портфелем, что позволит всем участникам получить больше выгоды", – подчеркнул Меликидзе.