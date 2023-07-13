Число пассажиров в аэропортах Грузии выросло

БАКУ /Trend/ - За первые полгода текущего года аэропорты Грузии приняли 2,5 миллиона пассажиров, что почти равно показателям до пандемии, сообщили в министерстве экономики страны, передает Trend.

Согласно информации, в Тбилисском международном аэропорту принят 1 566 251 пассажир, что составляет 84% от числа пассажиров, обслуженных в 2019 году; в Кутаисском международном аэропорту - 667 305 пассажиров, что на 83% больше, чем в первом полугодии 2019 года; в Батумском аэропорту - 236 444 пассажиров, что составляет 96% от уровня восстановления пассажиропотока.

В общей сложности, за этот период было выполнено 8556 рейсов, что почти на треть больше, чем годом ранее и составляет 90% от числа рейсов в январе-июне 2019 года. На 1 июля текущего года 48 авиакомпаний работают по 88 направлениям.