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Совместно с венгерской авиакомпанией будут разработаны программы трудоустройства граждан Грузии

Грузия Материалы 11 сентября 2023 02:26 (UTC +04:00)
Совместно с венгерской авиакомпанией будут разработаны программы трудоустройства граждан Грузии

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и устойчивого развития Грузии совместно с венгерской авиакомпанией Wizz Air планируют разработать программы по содействию трудоустройству граждан Грузии в этой авиакомпании, говорится в сообщении пресс-службы министерства после рабочего визита главы Минэкономики Грузии Левана Давиташвили в Венгрию, передает Trend.

Сообщается, что будут созданы совместные проекты, направленные на развитие профессионального образования в авиационной сфере Грузии, а также на предоставление гражданам Грузии возможности трудоустроиться в крупных авиакомпаниях, включая Wizz Air. Отмечается, что Wizz Air является одним из крупнейших работодателей в мировой авиационной индустрии.

На встрече с руководством авиакомпании Давиташвили также обсудил ситуацию на рынке гражданской авиации в Грузии и, в частности, предстоящую реконструкцию Кутаисского международного аэропорта, где базируется Wizz Air. Планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км, что позволит обслуживать самолеты любого размера и увеличит количество рейсов в аэропорту Кутаиси.

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