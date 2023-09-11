Совместно с венгерской авиакомпанией будут разработаны программы трудоустройства граждан Грузии

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и устойчивого развития Грузии совместно с венгерской авиакомпанией Wizz Air планируют разработать программы по содействию трудоустройству граждан Грузии в этой авиакомпании, говорится в сообщении пресс-службы министерства после рабочего визита главы Минэкономики Грузии Левана Давиташвили в Венгрию, передает Trend.

Сообщается, что будут созданы совместные проекты, направленные на развитие профессионального образования в авиационной сфере Грузии, а также на предоставление гражданам Грузии возможности трудоустроиться в крупных авиакомпаниях, включая Wizz Air. Отмечается, что Wizz Air является одним из крупнейших работодателей в мировой авиационной индустрии.

На встрече с руководством авиакомпании Давиташвили также обсудил ситуацию на рынке гражданской авиации в Грузии и, в частности, предстоящую реконструкцию Кутаисского международного аэропорта, где базируется Wizz Air. Планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км, что позволит обслуживать самолеты любого размера и увеличит количество рейсов в аэропорту Кутаиси.