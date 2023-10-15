Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Парламент Болгарии поддержал предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Грузия Материалы 15 октября 2023 05:42 (UTC +04:00)
Парламент Болгарии поддержал предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Парламент Болгарии поддерживает ускоренное предоставление Грузии статуса кандидата в Европейском союзе и признаем успешное выполнение рекомендаций Еврокомиссии в 2022 году, заявила заместитель председателя комитета по международным отношениям в парламенте Болгарии Екатерина Захарова, передает Trend.

Она подчеркнула, что Грузия играет ключевую роль в качестве партнера на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. "Мы поддерживаем амбиции Грузии и её народа в достижении общего европейского будущего. Комитет по внешней политике предлагает поддержать декларацию, которая поддерживает европейское и евроатлантическое стремление Грузии и предоставление ей статуса кандидата", — подчеркнула Захарова.

Парламент Болгарии одобрил данную декларацию, которая подтверждает поддержку предоставления Грузии статуса кандидата в Европейском союзе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости