Грузия уделяет особое внимание повышению энергоэффективности зданий

БАКУ /Trend/ - В Грузии уделяется особое внимание повышению энергоэффективности зданий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель начальника департамента министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели, в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"В Грузии реализуется проект по энергоэффективности зданий. Начиная с 1 июля, по аналогии с европейскими стандартами, местные застройщики должны соответствовать новым требованиям энергоэффективности при строительстве зданий площадью от 50 квадратных метров, чтобы получить разрешение на строительство. Мы надеемся, что в будущем наши здания будут более энергоэффективными и экологически улучшенными.

В развитии энергетики мы фокусируемся не только на возобновляемых источниках энергии. Мы получаем предложения и рекомендации от Европейского Союза. Для этого мы внедрили материнский закон, который является основой энергетического сектора Грузии и называется законом "О воде и энергетике". Согласно статье 7 этого закона, мы обязуемся разработать государственную энергетическую политику, интегрируя энергетику и климатические планы", - отметил он.

Он подчеркнул, что без улучшения энергоэффективности внедрение возобновляемых источников энергии будет сложным.

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