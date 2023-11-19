Названо число туристов, посетивших Грузию в третьем квартале этого года

БАКУ /Trend/ - В третьем квартале 2023 года количество иностранных туристов, посетивших Грузию, увеличилось на 19,4 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 2,7 миллиона человек, передает Trend.

Согласно информации, большая часть туристов, а именно 42,5 процента, приходится на возрастной диапазон от 31 до 50 лет, причем число визитов составило 2,3 миллиона человек, увеличившись на 21 процент.

Россияне составили наибольшую долю посетителей, а именно четверть от общего числа.

За лето 2023 года туристы потратили в Грузии 4,8 миллиарда лари, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году.