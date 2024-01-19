Грузия привержена развитию Среднего коридора - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Грузия привержена развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в панельной сессии "Новый рассвет для Евразии" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Как известно, Грузия находится на важном стратегическом месте. Мы абсолютно привержены развитию Среднего коридора, который становится все более интересным и привлекательным альтернативным маршрутом. Два года назад мы подписали очень важную Дорожную карту с нашими партнерами из Казахстана и Азербайджана. Мы имеем очень ясный план, как можно развить этот маршрут. Это включает в себя расширение портов, модернизацию железных дорог, аэропортов, дорожной инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, Грузия в этой связи начала строительство нового порта Анаклия.

"Также мы проводим работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, которая должна быть завершена в этом году. И пропускная способность железной дороги Грузии будет удвоена и доведена до 48 миллионов тонн. Мы также собираемся начать строительство нового аэропорта. Грузия имеет все необходимое, чтобы позиционировать себя как авиационный хаб", - подчеркнул он.

Премьер также напомнил о своем визите в Китай.

"Также я хотел бы отметить интерес Китая в альтернативных маршрутах, в частности, в Среднем коридоре. Я совершил недавно визит в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подтвердил интерес Китая в Среднем коридоре. Думаю, этот даст еще больший импульс развитию ТМТМ", - добавил Гарибашвили.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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