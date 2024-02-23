Кувейтская авиакомпания запустит рейсы между Эль-Кувейтом и Батуми

БАКУ /Trend/ - Кувейтская низкобюджетная авиакомпания Jazeera Airways планирует начать выполнять рейсы между Эль-Кувейтом и Батуми с 14 июня, говорится в сообщении Ассоциации аэропортов Грузии, передает Trend.

Согласно информации, полеты между столицей Кувейта и черноморским городом Грузии будут осуществляться семь раз в неделю до конца летнего туристического сезона.

Это станет вторым регулярным направлением авиакомпании Jazeera Airways в Грузию после Тбилиси, куда также также будут осуществляться ежедневные рейсы.

Генеральный директор Ассоциации аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе отмечает, что Грузия является одним из приоритетных направлений для стран Персидского залива.