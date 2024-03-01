Грузия поднялась в мировом рейтинге экономической свободы Heritage Foundation

БАКУ /Trend/ - В рейтинге экономической свободы, ежегодно составляемом американским исследовательским институтом Heritage Foundation (Индекс экономической свободы 2024), Грузия заняла 32-е место среди 176 стран мира, передает Trend.

Согласно информации, за последний год страна поднялась на две позиции в индексе, хотя общая оценка снизилась с 68,7 балла до 68,4 балла. Это связано с общей тенденцией к ухудшению экономической свободы практически во всем мире, в результате чего потеряли баллы и другие государства.

Согласно рейтингу, соседями Грузии по мировому индексу экономической свободы являются Болгария (31-е место) и Австрия (32-е место).