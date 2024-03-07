Президент Грузии считает, что парламент страны должен быть двухпалатным

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что парламент страны должен начать функционировать как двухпалатный, передает Trend.

"Я считаю, что парламенту Грузии необходима вторая палата. Это мое личное мнение, а не позиция президента. Эта палата должна быть использована для начала восстановления важных институтов, таких как местное самоуправление и обучение местных кадров, которые недостаточно представлены", - отметила Зурабишвили.

Согласно Конституции Грузии, парламент будет состоять из двух палат после полного восстановления территориальной юрисдикции Грузии на всей территории страны. Нижняя палата будет называться Советом республики, а верхняя - Сенатом. Совет республики будет формироваться из депутатов, избираемых по пропорциональной системе, а Сенат - из членов, избираемых в различных регионах страны. До этого момента, по конституции, в Грузии функционирует однопалатный парламент, состоящий из 150 депутатов.