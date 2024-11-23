Сотрудники Береговой охраны Грузии приняли участие в многонациональных морских учениях

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии впервые присоединились к многонациональным морским учениям Phoenix Express 2024, организованным Командованием армии США в Европе и Африке (NAVEUR), сообщили в Пограничной полиции, передает Trend.

Согласно информации, учения проходили на протяжении двух недель в акватории Средиземного моря в районе Туниса, недалеко от городов Бизерта и Ла-Гулет.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие 20 представителей Грузии, включая сотрудников тактических подразделений, водолазные команды и экипажи малых кораблей, а также прикомандированных к штабу учений офицеров Береговой охраны. Участие грузинской стороны стало возможным благодаря поддержке и координации Офиса оборонного сотрудничества посольства США в Грузии (ODC).

По завершении учений грузинским участникам были вручены соответствующие сертификаты, а пятеро из них удостоились нагрудных знаков Военно-морских сил Туниса. Это стало первым случаем, когда Грузия участвовала в подобного рода международных учениях.