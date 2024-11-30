Акции в Тбилиси: 107 человек задержаны, 10 полицейских ранены

БАКУ /Trend/ - Во время акций протеста 29-30 октября в Тбилиси были задержаны 107 человек.

Как передает Trend со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Грузии .

Протестующие нарушили общественный порядок на столичном проспекте Руставели, бросив в сотрудников правоохранительных органов различные предметы - камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и металлические предметы.

В результате инцидента 10 полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

МВД заявило, что против актов насилия и нарушителей общественного порядка будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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