Есть все шансы договориться о статусе Каспийского моря в 2018 году

19 октября 2017 13:48 (UTC+04:00)

Большинство статей будущей конвенции о статусе Каспия уже согласовано, есть все шансы достичь договоренности в 2018 году, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, спецпредставитель президента по делимитации и демаркации границы с сопредельными государствами — участниками СНГ Игорь Братчиков, передает РИА Новости.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

"Как известно из классики, "полную гарантию дает только страховой полис". Но говоря серьезно, есть все шансы и все условия для благополучного исхода в следующем году переговорного процесса по статусу Каспия", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли гарантии того, что договоренность будет достигнута в 2018 году.

"Все стороны осознают, что Конвенция будет компромиссным правовым инструментом, который должен обеспечить понятные и прозрачные правила для нашего взаимодействия в различных областях, разрешения возможных спорных вопросов, стать надежной основой для сохранения в регионе безопасной и прогнозируемой ситуации, сохранения Каспия как моря дружбы и добрососедства", — добавил дипломат, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по Каспию.

Azernews Newspaper
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