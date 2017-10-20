На Мадагаскаре свыше 90 человек умерли от чумы

20 октября 2017 15:33 (UTC+04:00)

Свыше 90 человек умерло на Мадагаскаре от чумы, сообщили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

Согласно данным ВОЗ, с 1 августа по 20 октября на Мадагаскаре зарегистрировано 1153 случая подозрения на чуму, 300 из них подтверждены лабораторными тестами. 94 человека скончались от заболевания. При этом 70% заражений приходится на легочную чуму, которая передается от человека к человеку и приводит к смерти пациента, если он не получит необходимой медицинской помощи в течение суток. Чума распространилась на 37 из 114 регионов островного государства.

ВОЗ уже доставила на Мадагаскар 1,2 миллиона доз антибиотиков для борьбы с чумой и выделила дополнительно 1,5 миллиона долларов на оказание медицинской помощи пострадавшим.

В организации подчеркивают, что "учитывая имеющуюся информацию, риск международного распространения чумы остается низким". Поэтому в ВОЗ не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на передвижения или торговлю с Мадагаскаром, хотя путешественники должны быть осведомлены о вспышке чумы.

Azernews Newspaper
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