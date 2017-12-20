В США на аукцион выставят Mercedes Гитлера

20 декабря 2017 23:02 (UTC+04:00)

Принадлежавший Адольфу Гитлеру автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen выставят на американском аукционе Scottsdale в январе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте аукционного портала Worldwide Auctioneers.

Согласно информации на сайте, автомобиль был сделан по специальному заказу Гитлера и использовался для "парадных выходов", включая военный парад в Берлине в 1940 году после французской кампании.

Позднее автомобиль был захвачен американскими войсками и несколько раз менял владельцев. Как сообщается, до 2004 года машина принадлежала мультимиллионеру и владельцу казино в Лас-Вегасе Ральфу Энгельстаду, а затем была продана "европейскому владельцу".

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Azernews Newspaper
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