В Афганистане погиб американский военный

Один американский военный погиб, еще четыре ранены в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на на Twitter ВС США в Афганистане.

"Один военнослужащий США погиб, еще четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине, провинции Нангархар первого января", — говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане осложняется деятельностью радикальной группировки "Талибан", овладевшей значительной территорией в сельских районах страны и ранее развернувшей наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние ИГ.

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