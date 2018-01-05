В Канаде подали иск к Apple из-за замедления работы старых iPhone

5 января 2018 20:29 (UTC+04:00)

Коллективный иск был подан в суд канадской провинции Квебек после сообщений о том, что компания Apple намеренно замедляла работы старых моделей iPhone, сообщает телеканал Global News, передает РИА Новости.

Фирмы LPC Avocats и Renno Vathilakis Avocats, представляющие истцов, обвиняют компанию в нарушении местных законов о защите прав потребителей. Юристы настаивают, что предлагаемые Apple в Канаде условия гарантийного обслуживания менее выгодны для потребителей, чем предусмотренные местным законодательством, а следовательно наносят ущерб покупателям.

В конце декабря компания Apple сообщила, что в 2016 году запустила функцию, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США и Израиле против компании были поданы коллективные иски.

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