Трамп стремится принимать решения, исходя из интересов США – премьер Британии

7 января 2018 17:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп - это тот человек, который стремится принимать решения, исходя из интересов своей страны. Об этом заявила в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопрос о своем отношении к утверждению автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа о том, что Трамп якобы "интеллектуально не способен" справляться с ролью президента США, передает ТАСС.

"Когда мне доводилось работать с президентом Трампом, я увидела перед собой человека, который стремится обеспечить принятие решений, исходя из высших интересов Соединенных Штатов", - сказала Мэй. Она также добавила, что Трамп, как и было запланировано, совершит визит в Великобританию, но не назвала ни сроков, ни статуса предстоящей поездки.


Мэй оказалась первым зарубежным лидером, совершившим после инаугурации Трампа визит в Белый дом. Во время встречи она вручила новому президенту от имени королевы Елизаветы II приглашение посетить Великобританию с государственным визитом. Это решение стало беспрецедентным шагом со стороны Лондона, поскольку предшественники Трампа на президентском посту никогда не открывали серии своих поездок в Соединенное Королевство визитами наивысшего уровня, предусматривающими остановку в Букингемском дворце.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента
США 20:24
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном
США 05:17
Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на ограждение на границе с Мексикой
В мире 6 января 09:58
Премьер Британии извинилась за сбои в работе системы здравоохранения
Европа 4 января 19:40
Экс-конгрессмен об экономике США: этот пузырь обязательно лопнет
США 4 января 18:37
Трамп считает переговоры Сеула и Пхеньяна своей заслугой
США 4 января 16:23
Палестина не поддастся на "шантаж" Трампа, пригрозившего ей прекращением финансовой помощи
Арабские страны 3 января 10:16
Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына
США 3 января 08:01
В Белом доме заявили, что Трамп является "одним из самых доступных" президентов США
США 3 января 04:20
Трамп рассказал о влиянии санкций на КНДР
США 2 января 18:50
МИД Ирана осудил заявление Трампа о ситуации в стране
В мире 2 января 18:04
США продолжают следить за протестами в Иране, заявил Трамп
США 2 января 17:00
В МИД Сирии обвинили США в попытке дестабилизировать ситуацию в Иране
В мире 2 января 15:12
МИД Пакистана прокомментировал слова Трампа о финансовой помощи стране
Другие страны 2 января 03:52
Экс-президент Афганистана поддержал Трампа по вопросу Пакистана
Другие страны 2 января 02:46
В Иране настало время для изменений - Трамп
США 2 января 02:29
Трамп не прокомментировал заявления Ким Чен Ына по ядерному оружию
США 1 января 08:00
Трамп назвал годовой рост американских бирж своей заслугой
США 31 декабря 2017 19:09