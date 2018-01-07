Трамп стремится принимать решения, исходя из интересов США – премьер Британии

Президент США Дональд Трамп - это тот человек, который стремится принимать решения, исходя из интересов своей страны. Об этом заявила в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопрос о своем отношении к утверждению автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа о том, что Трамп якобы "интеллектуально не способен" справляться с ролью президента США, передает ТАСС.

"Когда мне доводилось работать с президентом Трампом, я увидела перед собой человека, который стремится обеспечить принятие решений, исходя из высших интересов Соединенных Штатов", - сказала Мэй. Она также добавила, что Трамп, как и было запланировано, совершит визит в Великобританию, но не назвала ни сроков, ни статуса предстоящей поездки.



Мэй оказалась первым зарубежным лидером, совершившим после инаугурации Трампа визит в Белый дом. Во время встречи она вручила новому президенту от имени королевы Елизаветы II приглашение посетить Великобританию с государственным визитом. Это решение стало беспрецедентным шагом со стороны Лондона, поскольку предшественники Трампа на президентском посту никогда не открывали серии своих поездок в Соединенное Королевство визитами наивысшего уровня, предусматривающими остановку в Букингемском дворце.



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