Медики объяснили, почему женщины чаще мужчин умирают от сердечных приступов

Женщины чаще мужчин умирают от сердечных приступов, потому что получают менее эффективное лечение. К такому выводу пришла международная группа ученых из Университета Лидса (Англия) и Каролинского института (Швеция). Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association, передает РИА Новости.

Медики проанализировали данные о более 180 тысячах шведских пациентов, переживших сердечный приступ, и выяснили, что женщин лечили не так, как мужчин.

В частности, женщинам, перенесшим STEMI (инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST - ред.), самую опасную разновидность сердечного приступа, на 34% реже предписывались такие необходимые при этом процедуры, как шунтирование или стентирование.

Кроме того, им на 24% реже прописывали статиновую терапию, которая помогает избежать повторного приступа, и на 16% реже давали аспирин, который не дает образовываться тромбам.

В тех случаях, когда женщины получали необходимое лечение, количество смертей резко сокращалось.

По словам одного из авторов исследования, профессора Криса Гейла, проблема заключается в гендерных предрассудках и неверных представлениях врачей о "типичных" пациентах.

"Обычно, когда мы думаем о пациенте, пережившем сердечный приступ, мы представляем себе мужчину средних лет, которые испытывает проблемы с лишним весом, болеет диабетом и курит", - заявил он.

Профессор отметил, что выводы из проведенных им и его коллегами исследований, позволяют легко улучшить ситуация для женщин, переживших сердечный приступ. Для этого надо просто убедиться, что они получают не менее эффективное лечение, чем мужчины.

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