Samsung "спрячет" фронтальную камеру под экран

Компания Samsung планирует создать безрамочный телефон, в котором фронтальная камера и датчики движения будут "спрятаны" под экраном, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Южнокорейские разработчики планируют сделать маленькие отверстия в экране устройства вместо боковых вырезов или громоздких выемок, которые обычно располагаются в верхней части дисплея. Это позволит существенно увеличить площадь экрана, используемую для просмотра фотографий и видео.
Предполагается, что надписи на экране устройства будут размещаться "в обход" отверстий. Пользователи также смогут выбрать режим, в котором эта часть дисплея вообще не будет задействована.
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