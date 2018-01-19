Samsung "спрячет" фронтальную камеру под экран

Компания Samsung планирует создать безрамочный телефон, в котором фронтальная камера и датчики движения будут "спрятаны" под экраном, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Южнокорейские разработчики планируют сделать маленькие отверстия в экране устройства вместо боковых вырезов или громоздких выемок, которые обычно располагаются в верхней части дисплея. Это позволит существенно увеличить площадь экрана, используемую для просмотра фотографий и видео.

Предполагается, что надписи на экране устройства будут размещаться "в обход" отверстий. Пользователи также смогут выбрать режим, в котором эта часть дисплея вообще не будет задействована.

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