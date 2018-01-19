Samsung "спрячет" фронтальную камеру под экран

19 января 2018 20:29 (UTC+04:00)

Компания Samsung планирует создать безрамочный телефон, в котором фронтальная камера и датчики движения будут "спрятаны" под экраном, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Южнокорейские разработчики планируют сделать маленькие отверстия в экране устройства вместо боковых вырезов или громоздких выемок, которые обычно располагаются в верхней части дисплея. Это позволит существенно увеличить площадь экрана, используемую для просмотра фотографий и видео.

Предполагается, что надписи на экране устройства будут размещаться "в обход" отверстий. Пользователи также смогут выбрать режим, в котором эта часть дисплея вообще не будет задействована.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Samsung увеличил долю на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 23 декабря 2017 10:57
В Азербайджане выросли продажи мобильных устройств Samsung
ИКТ 7 октября 2017 14:17
В Азербайджане сократились продажи мобильных устройств Apple
ИКТ 8 июля 2017 12:38
Samsung увеличила продажи мобильных устройств в Азербайджане
ИКТ 3 июня 2017 12:08
В Азербайджане снизились продажи мобильных устройств Apple
ИКТ 5 мая 2017 16:56
В Сеуле эвакуировали здание, принадлежащее Samsung Group
Другие страны 14 апреля 2017 07:43
Прокуратура Южной Кореи добавила обвинений главе Samsung
Другие страны 6 марта 2017 19:12
Во Вьетнаме на заводе Samsung произошла массовая драка
Другие страны 1 марта 2017 02:32
Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7
Другие страны 23 января 2017 06:48
Samsung, LG и Sony показали на выставке в США новые супертелевизоры
В мире 5 января 2017 19:32
Samsung внедрила инновационные изменения в принцип работы холодильника
Общество 27 декабря 2016 10:49
Продажи мобильных устройств Samsung в Азербайджане выросли
ИКТ 12 декабря 2016 14:34
Верховный суд США принял решение в пользу Samsung в патентном споре с Apple
США 6 декабря 2016 20:59
Samsung – экономия электроэнергии без ущерба для вашего комфорта
Энергетика 6 декабря 2016 18:14
Главы Hyundai и Samsung примут участие в слушаниях по делу о коррупции
Другие страны 5 декабря 2016 20:10
Samsung поздравила победителей конкурса (ФОТО)
Общество 17 ноября 2016 12:21
Стиральная машина Samsung AddWash всегда открыта для добавки
Общество 11 ноября 2016 19:35
Выиграйте стиральную машину нового поколения от компании Samsung
Общество 2 ноября 2016 13:29