Эмиссар ООН предупредил об угрозе "тотального коллапса" в секторе Газа

30 января 2018 21:35 (UTC+04:00)

Сектор Газа стоит на пороге "тотального коллапса" - полного краха экономики и социальной сферы, вопрос, как этого избежать, будет одним из центральных на встрече доноров в Бельгии в среду, сообщил спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, передает РИА Новости.

Решение проблем двухмиллионного анклава, который последнее десятилетие живет под властью оппозиционного движения ХАМАС, он видит в возвращении его под управление Палестинской национальной администрации (ПНА), которая с 2007 года контролирует только Западный берег реки Иордан.

"Мы на грани тотального системного коллапса в Газе с полным крахом экономики и сферы социальных услуг со всеми вытекающими политическими и гуманитарными последствиями. Когда мы соберемся завтра в Брюсселе, одной из ключевых тем будет обсуждение того, что мы реально способны сделать, чтобы дать жителям Газы надежду", - сказал дипломат, выступая на конференции в Тель-Авиве.

"Возвращение Газы под легитимный палестинский контроль с прекращением любой военизированной активности имеет критическое значение - для безопасности Израиля и Египта, для блага жителей Газы и палестинцев в целом", - добавил он.


Младенов рассчитывает, что на встрече доноров палестинской экономики в Брюсселе будет заявлено о необходимости разработки и международной поддержки плана возвращения ПНА в сектор Газа.

"Без этого есть риск, что Газа взорвется нам в лицо еще раз, и произойдет это гораздо более насильственным и смертоносным образом, чем было до сих пор", - сказал он.

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