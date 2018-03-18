NASA опубликовало фото бури на Юпитере

NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno, передает РИА Новости.

На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет.

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