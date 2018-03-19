Британия официально присоединилась к проекту рентгеновского лазера XFEL

19 марта 2018 18:48 (UTC+04:00)

Великобритания официально стала 12 страной-участницей проекта европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL, сообщил МИД ФРГ, передает РИА Новости.

Европейский лазер на свободных электронах XFEL (X-ray Free-Electron Laser), в создание которого большой вклад внесла Россия, - уникальный международный меганаучный проект, в котором участвуют 12 стран. На XFEL смогут получить исключительно яркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, что даст ученым новое понимание строения атома, а также процессов, происходящих в наномире.

"Великобритания официально становится 12 страной-партнером этого международного исследовательского проекта", - говорится в пресс-релизе МИД, опубликованном в понедельник.

В нем указано, что данный шаг со стороны Лондона предварило "многолетнее и успешное научное сотрудничество, в рамках которого исследовательские центры в Великобритании уже внесли значительный вклад" в проект. Подчеркивается, что Лондон участвовал в переговорах о создании XFEL, но официальное присоединение к проекту до сих пор не было ратифицировано.

Помимо Германии, в проекте участвуют Россия, Дания, Франция, Италия, Польша, Швеция, Швейцария, Словакия, Испания, Венгрия и теперь - Великобритания. После присоединения к проекту каждая страна обязуется сделать вклад в размере 30 миллионов евро, а также участвовать в финансировании ежегодных расходов на содержание проекта.

Церемония открытия европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL состоялась 1 сентября прошлого года под немецким Гамбургом. На мероприятии присутствовали представители стран-участниц проекта, в котором также задействован российский исследовательский центр "Курчатовский институт".

Строительство установки началось в 2009 и завершилось в 2016 году. Ее общая стоимость составила 1,22 миллиарда евро в ценах 2005 года.

С помощью XFEL ученые в реальном времени смогут изучать структуру биологических молекул и различных веществ, следить за сверхбыстрыми химическими процессами. Это даст возможность лучше понять природу вещества и научиться конструировать принципиально новые материалы с заданными свойствами.

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Azernews Newspaper
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