Россия высылает 13 украинских дипломатов

30 марта 2018 18:29 (UTC+04:00)

Россия высылает 13 украинских дипломатов, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.

Президент Украины Петр Порошенко 26 марта заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД Украины пояснили, что высылка 13 российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

"Им (послам - ред.) были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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