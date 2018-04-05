В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН по "делу Скрипаля"

В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает РИА Новости.

Ранее российский постпред Василий Небензя запросил проведение 5 апреля открытого заседания Совбеза "по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери".

По мнению России, складывающаяся ситуация вокруг "дела Скрипаля" угрожает международной стабильности и безопасности.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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