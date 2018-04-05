В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН по "делу Скрипаля"

5 апреля 2018 23:40 (UTC+04:00)

В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает РИА Новости.

Ранее российский постпред Василий Небензя запросил проведение 5 апреля открытого заседания Совбеза "по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери".

По мнению России, складывающаяся ситуация вокруг "дела Скрипаля" угрожает международной стабильности и безопасности.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля
В мире 4 апреля 21:05
Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия
В мире 24 февраля 23:35
Азербайджан поддерживает призыв генсека ООН активизировать деятельность МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 19:42
Россия в ООН не поддержала резолюции против Ирана, КНДР и Сирии
Россия 15 ноября 2017 02:06
СБ ООН принял резолюцию в поддержку реформы миротворческой деятельности
В мире 20 сентября 2017 20:25
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР
Другие страны 12 сентября 2017 03:05
КНДР обещает США самые жесткие меры в случае принятия санкционной резолюции
Другие страны 11 сентября 2017 05:35
Япония, США и Южная Корея запросили проведение заседания Совбеза ООН
Другие страны 29 августа 2017 06:48
СБ ООН пригрозил КНДР санкциями в ответ на проведенное ракетное испытание
Другие страны 16 мая 2017 03:11
ОИС решительно осудила армянскую агрессию против Азербайджана - генсек (Эксклюзив)
В мире 25 апреля 2017 08:00
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии
Россия 13 апреля 2017 01:33
В Баку прошел круглый стол в связи с избранием Казахстана непостоянным членом СБ ООН
Казахстан 23 февраля 2017 16:48
Пентагон все еще собирает данные об ударе, нанесенном в Сирии
Арабские страны 18 сентября 2016 07:00
Консультации СБ ООН по Сирии назначены на 23:30 GMT
Арабские страны 18 сентября 2016 02:43
СБ ООН не смог согласовать заявление в связи с попыткой переворота в Турции
Турция 16 июля 2016 23:43
Президент Турции призвал провести реформу структуры Совбеза ООН
Турция 2 февраля 2015 17:01
СБ ООН продлил срок пребывания миротворцев в Либерии на три месяца
Другие страны 15 сентября 2014 19:36
СБ ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно объявить гуманитарное перемирие
Арабские страны 21 августа 2014 03:13