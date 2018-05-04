ОЗХО завершила работу в Думе, анализ образцов займет не менее 3-4 недель

4 мая 2018 20:20 (UTC+04:00)

ОЗХО подтвердила, что ее эксперты завершили работу в сирийской Думе, взяли там образцы и доставили их в лабораторию, анализ образцов займет не менее трех-четырех недель, говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

"Образцы были доставлены в лабораторию ОЗХО, где они будут разделены, а затем направлены в соответствующие лаборатории ОЗХО. Анализ образцов может занять не менее трех-четырех недель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент организация не может сообщить о сроках подготовки доклада по результатам анализа.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью британской газете Financial Times заявил, что инспекторы ОЗХО намерены эксгумировать тела жертв предполагаемой "химической атаки" в сирийской Думе. По его словам, эксперты начиная с 21 апреля - через две недели после якобы имевшей место химатаки - собрали в районе инцидента около 100 проб из окружающей среды. Однако подобные материалы быстро портятся, и специалисты полагают, что для доказательства применения в Думе хлора или зарина необходимы образцы тканей предполагаемых жертв.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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